Россиянам рассказали о главных преимуществах морских круизов

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Во время морского круиза можно посетить несколько стран и мест за одну поездку. На лайнерах есть большое количество развлечений – бассейны, СПА, кинотеатры и рестораны, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя турфирмы, тревел-блогера Наталию Ансталь.

По ее словам, оснащенность круизных кораблей позволяет провести отдых с наибольшим комфортом. В настоящее время у граждан РФ популярностью пользуется морской круиз по арабским странам. Во время путешествия туристы могут искупаться в море, а также посетить архитектурные достопримечательности.

"Арабские Эмираты, например, дают много эксклюзивных направлений. Круиз останавливается в Абу-Даби, где туристы могут посетить главную мечеть и Лувр. Преимущество такого круиза в том, что не нужны визы, соответственно, можно без проблем посетить несколько направлений одним днем", – отметила она.

Ранее стало известно, что РФ намерена расширить список государств, которым станет доступно получение российских электронных виз. Как уточнил глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, ведомству поручено предоставить отчет по этой идее до 10 декабря 2024 года.



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