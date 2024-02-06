В РСТ заявили, что этот год станет прорывным в сфере развития въездного туризма

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Этот год должен стать прорывным в сфере развития въездного туризма, считает глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Такого же мнения придерживается и соруководитель комитета по въездному туризму Алексей Венгин.

"Несмотря на проблематику, которая у нас есть, этому благоприятствуют несколько факторов. В первую очередь электронная виза. Второй фактор – развивается полетная составляющая. <…> Также фактор – консолидация и стратегия, которую предлагает Минэкономразвития", – передает Агентство "Москва" слова Венгина.

При этом, по мнению главы компании "Интурист" Александра Мусихина, на показатели в сфере въездного туризма могут влиять доступность перелетов и безналичной оплаты, а также безопасность. По его прогнозу, турпоток в текущем году должен увеличиться в четыре раза.

Ранее анализ данных погранслужбы ФСБ показал, что число поездок иностранных туристов в РФ выросло на 18,6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Путешественники 15,4 миллиона раз пересекли границу.

Согласно информации ведомства, туристы приезжали из стран ближнего зарубежья. Лидерами оказались граждане Казахстана. Из дальнего зарубежья Россию посещали жители КНР, Германии, Турции, ОАЭ и Туркменистана.