Турпоток в Россию вырос в 3,5 раза в прошлом году

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Число поездок иностранных туристов в РФ увеличилось на 18,6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Путешественники 15,4 миллиона раз пересекли границу в прошлом году, сообщает РБК со ссылкой на погранслужбу ФСБ.

"В январе–декабре 2023 года иностранные туристы посетили Россию 670,7 тысячи раз, что в 3,5 раза больше, чем годом ранее", – говорится в сообщении.

Согласно информации, туристы приезжали из стран ближнего зарубежья. Лидерами оказались граждане Казахстана. Из дальнего зарубежья Россию посещали жители КНР, Германии, Турции, ОАЭ и Туркменистана.

Ранее эксперт перечислила наиболее популярные направления для отдыха в феврале. Ансталь заявила, что лучше россиянам отдать предпочтение Таиланду, поскольку именно в этом месяце там начинается сезон туризма. Помимо этого, эксперт рекомендовала Индию, Вьетнам и Кубу, а из менее жарких направлений – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

До этого Сергей Собянин сообщил, что в Москве растет число туристов и бизнес-поездок. Он подчеркнул, что мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Москва же не только достигла доковидных показателей, но и превзошла их.

Число специалистов туротрасли Москвы увеличилось на 25% в 2023 году