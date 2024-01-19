Турецкие отели снизили цены для россиян более чем на 20%

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Турецкие отельеры решили понизить цены для россиян, в результате чего у туроператоров увеличились продажи на данном направлении. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В нашей компании, по данным на первую неделю января, объемы более чем вдвое превосходили прошлогодний уровень. Это связано с хорошими ценами, а также с тем, что продажи были начаты раньше, чем в прошлом году, уже в октябре", – отметила гендиректор туроператора "Пегас Туристик" Анна Подгорная.

По ее словам, в Анталью объемы вросли на 235%, Даламан – на 253%, Бодрум – на 290%. Как подчеркнула руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова, с ценами на этот год уже определились 98% турецких отелей. Также в результате снижения цен для российского рынка стоимость пакета в евро упала на 27%.

"В этом году российские туроператоры и турецкие отельеры пришли к необходимости сообща проработать условия для бронирований туров на лето. Эта работа дала максимально привлекательные условия по ценам. Они на 20 и более процентов ниже, чем в то же время в прошлом году", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Anex Виктория Худаева.

С коллегами солидарен и глава комитета РСТ по агентской деятельности Сергей Агафонов. Он добавил, что такая ситуация позитивно влияет на продажи в январе.

В свою очередь, директор турагентства "Инфотур" Роман Елагин заявил, что говорить о летнем сезоне пока рано, поскольку он будет зависеть от курса рубля.

Ранее стало известно, что число российских туристов, которые посетили турецкую Анталью в 2023 году, составило почти 3,5 миллиона человек. Проанализировав данные, в АТОР пришли к выводу, что турпоток из России в Анталью в 2023 году вырос на 14,1%. Второй по популярности Анталья стала у туристов из Германии (3,4 миллиона человек). На третьем месте оказалась Великобритания (1,4 миллиона человек).

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