Почти 3,5 млн россиян посетили Анталью в 2023 году – АТОР

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Число российских туристов, которые посетили турецкую Анталью в 2023 году, составило почти 3,5 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"С 1 января по 31 декабря 2023 года наибольшее количество иностранных туристов прибыло на курорты Антальи из России – 3 461 762 человека", – говорится в сообщении.

Проанализировав данные, в АТОР пришли к выводу, что турпоток из России в Анталью в 2023 году вырос на 14,1%.

Второй по популярности Анталья стала у туристов из Германии (3,4 миллиона человек). На третьем месте оказалась Великобритания (1,4 миллиона человек).

Однако ранее сообщалось, что осенью 2023 года самым популярным турецким городом среди российских туристов стал Стамбул. На него пришлось 10,7% от общего числа бронирований. Анталья в этом списке набрала всего лишь 2,3%.



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