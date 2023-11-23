Аналитики выяснили, куда россияне чаще всего ездили отдыхать осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне стали чаще выбирать для поездок внутренние маршруты, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

По данным сервиса, доля заказов внутри страны за год выросла на 14,0%, до 78,4%. Причем самым популярным направлением по традиции стала Москва – на столицу пришлось 25,2% от общего числа заказов.

Также российские туристы выбирают Санкт-Петербург (14,6%) и Сочи (9,3%). В список востребованных направлений также вошли Казань (3,0%), Екатеринбург (2,5%), Краснодар (2,2%), Калининград (1,9%), Нижний Новгород (1,6%), Ростов-на-Дону (1,5%) и Владивосток (1,4%).

Среди зарубежных городов самым популярным остается Стамбул. Этой осенью на него пришлось 10,7% отельных бронирований. На втором месте Дубай, где отдыхали 5,2% туристов, а на третьем – Минск с долей 4,6%. Также в топе оказались Ереван (3,8%), Бангкок (2,4%), Анталья (2,3%), Тбилиси (2,2%), Алма-Ата (1,9%), Париж (1,7%) и Баку (1,6%).

Ранее сообщалось, что Москва – лидер в списке направлений для внутреннего новогоднего туризма. В ноябре путешественники начали активно бронировать гостиницы на период зимних каникул – только за последние дни спрос вырос сразу в 1,5 раза. На втором месте по популярности среди россиян разместился Санкт-Петербург, а замыкает тройку лидеров Сочи.

Почти половина московских отелей забронирована на новогодние праздники