Авиакомпания "Россия" скоро получит разрешения для полетов в Пекин – "Аэрофлот"

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Авиакомпания "Россия" в ближайшее время получит все необходимые разрешения для выполнения рейсов в Пекин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Аэрофлот".

Уточняется, что в данный момент пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнеров, на которые уже проводится переоформление всех желающих без дополнительной оплаты.

Помимо этого, "Аэрофлот" проводит переговоры с китайскими авиавластями о возможности выполнения разовых рейсов до получения авиакомпанией "Россия" всех необходимых разрешений.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Россия" отменила ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин. Отмечалось, что это вынужденная мера, поскольку авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

До этого министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию и открыть прямые рейсы на Филиппины. Говоря о перевозке пассажиров в период новогодних праздников, он уточнил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 миллионов пассажиров.

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