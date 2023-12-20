Авиакомпания "Россия" отменяет ряд рейсов в Пекин – СМИ

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Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") отменит ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечается, что это вынужденная мера, поскольку авиакомпания не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны.

Пассажиров отмененных рейсов отправят в Пекин и обратно на альтернативных рейсах.

В свою очередь, представитель Росавиации сообщил, что авиакомпания "Россия" не информировала ведомство о проблемах с исполнением обязательств перед пассажирами по рейсам в Пекин.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо этого, перевозчик собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в текущем году. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.



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