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01:10

Транспорт

"Аэрофлот" планирует открыть полеты на Хайнань в этом году

Фото: depositphotos/nitinut380

Группа "Аэрофлот" собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.

Он уточнил, что в данный момент группа ожидает соответствующего разрешения и получения слотов. По словам Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.

Ранее бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия рассматривает вариант с возобновлением прямых авиаперелетов с Россией.

До этого в Росавиации сообщили, что авиасообщение между РФ и Мьянмой было возобновлено после тридцатилетнего перерыва. Так, 5 сентября в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International.

РФ и Мьянма возобновили авиасообщение

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