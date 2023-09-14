01:10Транспорт
"Аэрофлот" планирует открыть полеты на Хайнань в этом году
Фото: depositphotos/nitinut380
Группа "Аэрофлот" собирается открыть полеты в южную китайскую провинцию Хайнань в текущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Сергея Александровского.
Он уточнил, что в данный момент группа ожидает соответствующего разрешения и получения слотов. По словам Александровского, самым главным сдерживающим фактором в этом вопросе является не запущенный безвизовый режим с Китаем.
Ранее бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия рассматривает вариант с возобновлением прямых авиаперелетов с Россией.
До этого в Росавиации сообщили, что авиасообщение между РФ и Мьянмой было возобновлено после тридцатилетнего перерыва. Так, 5 сентября в Новосибирск прибыл первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International.
РФ и Мьянма возобновили авиасообщение
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