Посол в России сообщил, что Бразилия заинтересована в прямом авиасообщении с РФ

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Бразилия рассматривает вариант с возобновлением прямых авиаперелетов с Россией. Об этом сообщил ТАСС бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес.

Как он утверждает, на данный момент переговоры по этому вопросу пока находятся на ранней стадии. При этом Соарес отметил, что интерес есть с двух сторон.

"Мы работаем над этим, это не самая простая вещь, но, конечно, это поможет нам увеличить число российских туристов в Бразилии, а для россиян существенно упростилось бы посещение Бразилии", – заявил посол.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире. Он также отметил, что согласование итоговой декларации было непростым, в том числе по расширению. Теперь в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия. На данный момент в организацию входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, но заявки на вступление подали уже 22 государства.

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