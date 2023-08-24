Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире – Путин

Россия продолжит работать над влиянием БРИКС в мире. Об этом заявил Владимир Путин по видеосвязи на саммите объединения.

Российский лидер также отметил, что согласование итоговой декларации было непростым, в том числе по расширению. Теперь в состав БРИКС с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия. На данный момент в организацию входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, но заявки на вступление подали уже 22 государства.

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