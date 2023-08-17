Путин заявил, что обсудит с Лукашенко строительство ВСМ в направлении Минска

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Владимир Путин планирует обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Минска. Об этом он заявил во время открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

По его словам, направление будет очень востребованным как среди россиян, так и среди белорусов.

"Тем более что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", – подчеркнул лидер РФ.

Путин и Сергей Собянин открыли движение по МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" 17 августа. Мэр отметил, что новый диаметр объединит северо-запад Москвы и юго-восток Московской области, Ленинградское и Казанское направления.

В ходе открытия президент сказал, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург сократит время в пути между городами до двух часов. Помимо этого, время в пути между Москвой и Тверью сократится до примерно 40 минут, а между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – до 30 минут.

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