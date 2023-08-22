06:44Политика
Экипаж Су-30см уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российский истребитель уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины", – указано в сообщении.
Вечером 17 августа корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Он пытался атаковать российские корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.
ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского базирования, цель удара была достигнута, подчеркнули в ведомстве.
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