Экипаж Су-30см уничтожил катер ВСУ около газодобывающих установок в Черном море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский истребитель уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в Черном море. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины", – указано в сообщении.

Вечером 17 августа корабли Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ. Он пытался атаковать российские корабли, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России в ночь на 14 августа нанесли удар по местам производства и хранения безэкипажных катеров украинских войск.

ВС РФ применили высокоточное оружие большой дальности морского базирования, цель удара была достигнута, подчеркнули в ведомстве.



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