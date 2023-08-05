Обнаруженный в районе Севастополя надводный беспилотник уничтожен

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Надводный беспилотник, обнаруженный в открытом море в районе Севастополя, уничтожен, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что силы флота уничтожили объект на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Движение водного транспорта возобновлено.

Ранее сообщалось, что флот обнаружил движущийся морской беспилотник у акватории Севастополя. В связи с этим в севастопольской морской зоне было ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Накануне министерство обороны РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.