Танкер в Керченском проливе получил пробоину из-за атаки украинского дрона

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Российский танкер "СИГ" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона, сообщает РИА Новости со ссылкой на Морской Спасательно-координационный центр Новороссийска.

Уточняется, что экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать.

"Изменений нет, стоит на месте. Экипаж на месте. Два буксира находятся рядом, ставят боны", – говорится в сообщении.

Сейчас в танкере откачивают воду, но судно находится на плаву. Повреждение обнаружили в районе ватерлинии, в районе машинного отделения. Разлива топлива в акватории нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 августа ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.

В "Транснефти" также отметили, что работы в НМТП после украинской атаки возобновлены, повреждения инфраструктуры отсутствуют.

МО РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск