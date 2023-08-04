Запрет на движение судов в порту Новороссийска снят

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, сообщили РИА Новости в Южной территориальной организации Российского профсоюза моряков (ЮТО).

После ночной атаки беспилотников порт работает в штатном режиме. Грузовые операции идут по плану.

В "Транснефти" также отметили, что работы в НМТП после украинской атаки возобновлены, повреждения инфраструктуры отсутствуют.

По данным Минобороны РФ, ВСУ ночью предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате атаки разрушения и пострадавшие отсутствуют. Он отметил, что на месте происшествия работают специальные службы.