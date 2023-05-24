Российский корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе Босфора

Фото: телеграм-канал "Черноморский флот"

Российский корабль "Иван Хурс" отбил атаку беспилотников ВСУ в районе пролива Босфор. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"24 мая в 05:30 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению безопасности функционирования газовых трубопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в исключительной экономической зоне Турецкой Республики", – сообщил он.

Инцидент произошел в 140 километрах к северо-восточной части Босфора. По информации ведомства, катера противника были ликвидированы путем применения штатного вооружения корабля РФ.

Конашенков подчеркнул, что после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" российские военные на регулярной основе осуществляют деятельность по защите энергетических объектов. После ликвидации украинских беспилотников мероприятия по защите будут продолжены.

Накануне российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты США над Балтийским морем. Воздушное судно подняли в воздух после обнаружения у границы РФ американских бомбардировщиков. В результате мероприятий по защите граница не была нарушена.

