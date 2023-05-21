Ракета-носитель с кораблем "Прогресс МС-23" установлена на стартовый стол Байконура

Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-23" установили на стартовый стол №31 космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскосмос.

"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", – отметили в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что "Союз-2.1а" планируется запустить 24 мая в 15:56. Корпус ракеты украсили изображениями, посвященными 300-летию Перми и 60-летию полета первой женщины в космосе Валентины Терешковой.

"Союз-2.1а" выведет на орбиту корабль "Прогресс МС-23", который доставит на Международную космическую станцию (МКС) 2 491 килограмм грузов, из которых 499 килограммов топлива дозаправки, 630 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах. При помощи ракеты-носителя будут доставлены порядка 1 322 килограммов разного оборудования и материалов, включая средства медконтроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду.

В Роскосмосе рассказали, что ракета доставит универсальное рабочее место УРМ-Д, которое планируется установить снаружи служебного модуля "Звезда". Также будет установлен наноспутник "Парус", который изготовили студенты МГТУ имени Баумана.

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН добавили, что грузовой корабль доставит продукты питания для космонавтов – борщи, овощные супы, харчо и супы-пюре, гречневая и рисовая каши, макароны с грибами, омлеты, овощное рагу, салаты, творог. Космонавты также получат консервы, напитки, фруктовые концентраты, сладости, хлеб.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" совместно с коллегами из США разработал проект технического документа, регламентирующего процесс сведения с орбиты Международной космической станции (МКС).

Для сведения МКС с орбиты рассматриваются различные сценарии, в которых задействованы возможности обеих сторон. При этом обсуждения ведутся в том числе на уровне руководства программы МКС.

