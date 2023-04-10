Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 апреля – "Роскосмос"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос 19 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

В госкорпорации рассказали, что с 7 по 9 апреля по программе полета российского сегмента станции была выполнена подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-56).

6 апреля сообщалось, что корабль "Союз МС-23" отделился от российского научного модуля "Поиск" для последующей состыковки с модулем "Причал". Перестыковку в ручном режиме осуществил космонавт Сергей Прокопьев. Вместе с ним в корабле также находятся россиянин Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура 24 февраля. Уже 26 февраля космический аппарат в беспилотном режиме пристыковался к МКС. Корабль прилетел на замену "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.



"Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

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