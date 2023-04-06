На МКС началась перестыковка корабля "Союз МС-23"

Фото: nasa.gov

Корабль "Союз МС-23" отделился от российского научного модуля "Поиск" для последующей состыковки с модулем "Причал". Трансляцию операции на своем сайте ведет "Роскосмос".

"Сегодня в 11:44:55 по московскому времени на Международной космической станции пилотируемый корабль "Союз МС-23" расстыковался от модуля "Поиск" для перемещения на "Причал", – говорится в сообщении госкорпорации.

Перестыковку в ручном режиме осуществляет космонавт Сергей Прокопьев. Вместе с ним в корабле также находятся россиянин Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Ожидается, что весь процесс займет около 40 минут.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-23" стартовала с Байконура 24 февраля. Уже 26 февраля космический аппарат в беспилотном режиме пристыковался к МКС. Корабль прилетел на замену "Союзу МС-22", у которого в декабре прошлого года разгерметизировалась система терморегулирования.



"Союз МС-23" пристыковался к МКС для замены поврежденного "Союза МС-22"

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