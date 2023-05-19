РФ и США разработали проект документа, регламентирующий сведение МКС с орбиты

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"Роскосмос" совместно с коллегами из США разработал проект технического документа, регламентирующего процесс сведения с орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщает ТАСС.

"Некоторое время назад мы с нашими американскими коллегами разработали проект технического документа, который регламентировал сведение МКС с орбиты, а точнее, технические аспекты сведения", – заявили в пресс-службе.

В госкорпорации отметили, что для сведения МКС с орбиты рассматриваются различные сценарии, в которых задействованы возможности обеих сторон. При этом обсуждения ведутся в том числе на уровне руководства программы МКС.

Помимо технических вопросов обсуждаются также юридические и финансовые аспекты взаимодействия, в том числе обязательства сторон и распределение ответственности, уточнили в "Роскосмосе".

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение продлить работу МКС до 2028 года. Об этом заявлял гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.

