Кинолог рассказал о вкладе собак для полета человека в космос

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Многие собаки стали частью истории благодаря своей самоотверженности. Они являются не только друзьями человека, но и его помощниками, сообщает "Радио 1" со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

По его словам, эти животные смогли внести большой вклад в освоение космической сферы. Они должны были доказать безопасность орбитальных полетов.

"Нельзя недооценивать вклад, который эти животные внесли. Возможно, без собак полет в космос был бы нереальным", – подчеркнул эксперт.

Кинолог заметил, что для роли помощников специалисты также рассматривали крыс, кошек и обезьян, однако собак легче дрессировать. Для исследований отбирали некрупных контактных собак с хорошим здоровьем и психикой. В ходе подготовки питомцы приучались к специальному снаряжению и нахождению в тесном помещении.

Во время испытаний ученые пытались сформировать комфортные условия для животных. Собакам предоставляли хороший корм, следили за их здоровьем и выгуливали.

Ученый Сергей Королев воспринимал каждый случай, который произошел с питомцами в ходе испытаний, в качестве личной утраты, добавил Голубев.

"К сожалению, не всегда эксперименты заканчивались для собак удачно, но именно благодаря им ученым удалось отправить первого человека в космос. О собаках-космонавтах снимали фильмы, создавали памятные почтовые марки и открытки, также в России придумали мультфильм по мотивам полета Белки и Стрелки", – резюмировал собеседник издания.

Ранее космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян и профессионалов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Они также напомнили о планах России по дальнейшему изучению Луны и планет Солнечной системы, созданию новой орбитальной станции и многом другом.

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