06:53Политика
ВС России отразили атаку 13 украинских БПЛА на Крым – Минобороны РФ
Фото: 123RF/tsuneo
Киев в очередной раз попытался атаковать Крым беспилотниками самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым", – указано в сообщении.
В оборонном ведомстве рассказали, что дежурные средства ПВО уничтожили десять БПЛА, а еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, резюмировали в Минобороны.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о работе ПВО над полуостровом. По его словам, все объекты были сбиты.
Ночью 30 июля киевский режим также предпринял попытку атаковать Крым с помощью беспилотников. Тогда были задействованы 25 БПЛА, из которых 16 были ликвидированы огнем российских средств противовоздушной обороны, а девять подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
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