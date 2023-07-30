БПЛА упал на частный дом в хуторе Дарагановка Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Беспилотник упал на частный дом в хуторе Дарагановка Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль", – написал он.

Видео: телеграм-канал Mash

По словам Голубева, на место происшествия уже прибыла бригада скорой помощи, однако пострадавших пока не обнаружено.

Также сейчас там работают представители министерства обороны РФ. Принадлежность беспилотника пока не установлена.

Ранее, утром 30 июля, ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на "Москву-Сити". Два из трех БПЛА были подавлены средствами РЭБ не территории Москве, после чего упали в районе делового центра.

Из-за взрыва фасады двух офисных башен "Москвы-Сити" получили незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.



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