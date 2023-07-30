В ГД предложили создать систему информирования москвичей об атаках БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил создать в Москве систему оповещения горожан об угрозах атак беспилотников. Такой идеей он поделился в своем телеграм-канале.

"Москвичи – не дети. Держать их в <...> – значит подвергать непредвиденной опасности. <...> Нужно проработать возможность точечного СМС-информирования жителей о фиксируемых угрозах", – написал парламентарий.

Также он считает, что по меньшей мере половину столичных дорожных камер нужно переоборудовать, чтобы использовать для отслеживания беспилотников. Депутат уверен, что технически это возможно, учитывая, что сегодня камеры умеют фиксировать даже "выброшенный из окна окурок".

Кроме того, Даванков призвал разработать рекомендации для горожан относительно поведения в случае атаки беспилотника. Он подчеркнул, что люди должны пользоваться советами экспертов, а не самопровозглашенных знатоков.

"Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение", – подытожил зампред Госдумы.

Утром 28 июля ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на "Москву-Сити". В Минобороны РФ уточнили, что всего было три БПЛА, один из которых устранили еще в Подмосковье, а два были подавлены средствами РЭБ в Москве, после чего упали в районе делового центра.

Из-за взрыва фасады двух офисных башен "Москвы-Сити" получили незначительные повреждения. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.



Две башни в "Москве-Сити" повреждены из-за атаки беспилотников