09:14Происшествия
Появились кадры попадания беспилотника в "Москву-Сити"
Попытка теракта ВСУ беспилотниками по объектам Москвы была пресечена утром 30 июля, передает Минобороны РФ.
По данным ведомства, один украинский беспилотник в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.
"Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – добавили в российском военном ведомстве.
По данным Дептранса Москвы, движение по Тестовской улице перекрыто. Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда.
Атака украинских беспилотников на "Москву-Сити" произошла рано утром 30 июля. По словам Сергея Собянина, фасады двух офисных башен в результате атаки получили незначительные повреждения.
Мэр Москвы уточнил, что данный инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
В Минобороны РФ рассказали, что ночью 30 июня Киев также попытался атаковать Крым 25 беспилотниками. В ведомстве заявили, что российские силы пресекли теракт, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.
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