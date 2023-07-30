Появились кадры попадания беспилотника в "Москву-Сити"

Видео: Москва 24

Момент попадания беспилотного летательного аппарата в здание в "Москва-Сити" попал на камеру видеорегистратора.

Попытка теракта ВСУ беспилотниками по объектам Москвы была пресечена утром 30 июля, передает Минобороны РФ.

По данным ведомства, один украинский беспилотник в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области.

"Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити", – добавили в российском военном ведомстве.

По данным Дептранса Москвы, движение по Тестовской улице перекрыто. Автомобилистам порекомендовали выбирать пути объезда.

Атака украинских беспилотников на "Москву-Сити" произошла рано утром 30 июля. По словам Сергея Собянина, фасады двух офисных башен в результате атаки получили незначительные повреждения.

Мэр Москвы уточнил, что данный инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

В Минобороны РФ рассказали, что ночью 30 июня Киев также попытался атаковать Крым 25 беспилотниками. В ведомстве заявили, что российские силы пресекли теракт, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.



Видео: Москва 24