Песков заявил, что Путину доложено об атаке БПЛА на Московской регион

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено об атаке беспилотными летательными аппаратами на Московской регион.

"Конечно", – передает ТАСС утверждение Пескова насчет получения главой государства доклада об инциденте.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали "Москву-Сити" рано утром 30 июля. Сергей Собянин заявил, что фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения.

По словам мэра Москвы, в результате этого происшествия никто не погиб и не пострадал.

В свою очередь, министерство обороны Российской Федерации заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы.

Минобороны РФ уточнило, что один беспилотник ВСУ в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Кроме того, два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".



Движение по Тестовской улице в столице перекрыли после попытки атаки БПЛА