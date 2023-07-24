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Одиннадцать беспилотников сбили в небе над Крымом, сообщил в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов.

"В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника", – написал он.

По его словам, в Джанкойском районе произошло попадание в склад боеприпасов. Кроме того, в Кировском районе обломками БПЛА повредило частный дом, резюмировал глава региона.

Как уточнил Аксенов, на место происшествия прибыли профильные службы.

Советник Аксенова Олег Крючков добавил, что в районе инцидента работает заместитель председателя совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Крючков также предостерег крымчан от видеосъемки происшествия. Он объяснил, что это помогает украинским боевикам корректировать удары.

Ранее сообщалось об ударах БПЛА по двум жилым зданиям в Москве. Сергей Собянин заявил об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших. Все оперативные службы работают на месте, заверил градоначальник.

Позже в Минобороны сообщили, что украинские БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потерпели крушение.



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