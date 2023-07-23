ВСУ совершили покушение на мэра города Алешки Херсонской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 23 июля, совершили покушение на главу администрации города Алешки Херсонской области Георгия Журавко, использовав ракету HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря врио губернатора региона Владимира Василенко.

"ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS", – сказал он.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил диверсантов Юрия Доманчука к 24 годам и Виталия Скакуна к 23 годам колонии. Они проходили обвиняемыми по делу о покушении на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка.

12 декабря этого года на Булюка было совершено покушение. Сообщалось, что его автомобиль взорвали в городе Скадовске с помощью мины направленного действия.

В результате взрыва водитель, находившийся в нем, погиб на месте. Булюк пострадал и был доставлен в одну из больниц Симферополя в тяжелом состоянии.



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