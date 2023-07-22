Четыре поезда остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Четыре поезда дальнего следования остановлены в Крыму из-за ЧП на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба оператора перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

Речь идет о поездах "Таврия", следующих в Крым и из него. Пассажиров двух из них – N177, N28 – доставят на конечные станции автобусами.

По состоянию на 14:00 в направлении полуострова Крым остановлены поезда №177 Москва – Симферополь отправлением 20 июля (остановлен около станции Ефремовская, задержка 3 часа); №28 Москва – Симферополь отправлением 21 июля (остановлен около станции Урожайная, задержка около 3 часов). Также задержан следующий из Крыма поезда №160 Симферополь – Москва отправлением 22 июля (остановлен около станции Пролетная, задержка около 3 часов).

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника на Красногвардейский район. В результате ЧП пострадавших нет. Было принято решение об эвакуации граждан в радиусе пяти километров от места произошедшего. Их направят в пункты временного размещения. Кроме того, движение поездов приостановили на Крымской железной дороге.

До этого движение было временно перекрыто на Крымском мосту. Автомобилистов призвали не поддаваться панике и следовать указаниям специалистов по транспортной безопасности. Позже движение восстановили.

Движение по перекрытому участку трассы "Таврида" возобновили в Крыму