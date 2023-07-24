МО РФ сообщило о пресечении атаки двух украинских БПЛА в Москве

Фото: телеграм-канал "112"

Рано утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима провести террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Украинские БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки никто не пострадал, уточнили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте в Москве были обнаружены осколки беспилотника. В данный момент на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы.

Как сообщил Сергей Собянин, около четырех часов утра в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет, добавил мэр столицы.