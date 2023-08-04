Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто

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Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлен, сообщается в телеграм-канале оперативной обстановке на мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в уведомлении.

Причины приостановки движения не уточняются.

Как отметили в РИА Новости, 4 августа движение по Крымскому мосту уже дважды перекрывали: в 13:19 на 18 минут и в 14:29 на четыре минуты.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывали 31 июля. О причинах остановки движения на автодороге также не сообщалось.

Граждан, находящихся непосредственно на мосту или в зоне досмотра, призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали три раза в ночь на 29 июля