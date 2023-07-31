Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: ТАСС/Елизавета Борисенко

Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об это сообщается в официальном телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.

Отмечается, что граждан, находящихся непосредственно на мосту или в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах перекрытия автодороги не сообщается.

В ночь на 17 июля Киев совершил атаку по Крымскому мосту. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, пострадала их несовершеннолетняя дочь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о теракте. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными украинскими аппаратами, что привело к повреждению автодорожной инфраструктуры моста.

24 июля автомобильное движение по Крымскому мосту было снова возобновлено после третьего перекрытия за сутки. Как отмечали в Минтрансе РФ, интенсивность движения по мосту приблизилась к среднему летнему значению.



Движение машин по Крымскому мосту перекрывали три раза в ночь на 29 июля