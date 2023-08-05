В акватории в районе Севастополя обнаружен надводный беспилотник

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Флот обнаружил морской беспилотник у акватории Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Севастополя Михаила Развозжаева.

В районе Севастополя обнаружен движущийся морской беспилотник. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сейчас флот принимает меры по его уничтожению.

Он также отметил, что в связи с обнаружением надводных беспилотников в севастопольской морской зоне ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

"Эвакуироваться с пляжей в связи с обнаружением беспилотника в севастопольской морской зоне не надо, ситуация под контролем флота", – подчеркнул Развожаев.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило о предпринятой атаке Киева на военно-морскую базу Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

В ночь на 5 августа на Крымскому мосту перекрывали движение. Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что атаки непосредственно на мост и взрывов в его районе не было.