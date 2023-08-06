14:02Политика
В МИД РФ заявили, что у России есть все возможности для купирования угроз в Черном море
Фото: ТАСС/пресс-служба Черноморского флота
РФ имеет все возможности, чтобы купировать угрозы безопасности в Черном море, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Главное – у нас есть все военные и военно-технические возможности для того, чтобы эту ситуацию купировать без ущерба для интересов нашей безопасности, безопасности наших людей и объектов", – передает ТАСС его слова.
Дипломат сделал акцент на том, что российская сторона всегда будет защищать свои интересы и надежно обеспечит безопасность.
Ранее стало известно об уничтожении надводного беспилотника, обнаруженного в акватории Севастополя. Силы флота устранили объект на большом отдалении от берега.
Позднее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающийся к государственной границе России воздушную цель. Для ее опознания в воздух был поднят истребитель СУ-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Цель была идентифицирована как разведывательный беспилотник MQ-9A Ripper ВВС США.
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