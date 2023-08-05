Истребитель СУ-30 был поднят в связи с обнаружением американского БПЛА над Черным морем

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря обнаружили приближающийся к государственной границе России воздушную цель. Для опознания цели в воздух был поднят истребитель СУ-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Цель была идентифицирована как разведывательный БПЛА MQ-9A Ripper ВВС США. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БпЛА выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", – сообщили в Минобороны.

Подчеркивается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее сообщалось об уничтожении надводного беспилотника, обнаруженного в акватории Севастополя. Силы флота уничтожили объект на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Движение водного транспорта было возобновлено.