Атаку на российский танкер в Керченском проливе организовала СБУ – СМИ

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ночной удар по российскому танкеру "Сиг" в южной части Керченского пролива был организован Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В Росморречфлоте сообщили, что сейчас с российского танкера "Сиг" ведется откачка воды, при этом судно остается на плаву. "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения, предположительно, в результате атаки морского дрона. По данным Росморречфлота, сейчас танкер находится в южной части Керченского пролива.

"СБУ ночью взорвала большой нефтяной танкер РФ SIG, который транспортировал топливо для российских войск", – сообщил украинскому изданию источник из СБУ.

Источник также отметил, что для атаки был использован надводный дрон с 450 килограммами тротила.

По данным РИА Новости, лава СБУ Василий Малюк заявил что "любой "хлопок", происходящий с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом "по отношению к врагу».

Российский танкер "Сиг" получил пробоину в южной части Керченского пролива в результате после украинского дрона. Экипаж не пострадал. Угрозы затопления судна нет, поскольку вода уже перестала поступать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия знала о причастности Службы безопасности Украины к атакам на Крымский мост.