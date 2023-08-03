Россия и без признания Украины знала о ее причастности к атакам на Крымский мост – Песков

Фото: ТАСС/Елизавета Борисенко

Россия знала о причастности Службы безопасности Украины к атакам на Крымский мост, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, в котором он подтвердил участие СБУ в терактах.

"Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. Собственно, у нас была такая информация, мы это знали. Поэтому, ну лишнее подтверждение, да", – высказался он.

Ранее Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, которая была осуществлена 17 июля. По его словам, украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он назвал объекты на Крымском полуострове "законными целями" для ВСУ.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета.

Позднее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал, что за диверсией стоит Киев.



Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост