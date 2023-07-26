Глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершила Украина

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершил Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

"Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года", – заявил Малюк в ходе церемонии введения в оборот почтовой марки, посвященной работе спецслужбы.

Эту церемонию транслировали в эфире единого марафона телеканалов Украины.

Около 06:07 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

Позже Федеральная служба безопасности России задержала 8 причастных к теракту на Крымском мосту. По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. По данному делу задержаны пять граждан России, а также трое граждан Украины и Армении.

Путин заявил, что украинские спецслужбы устроили теракт на Крымском мосту