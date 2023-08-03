В СНБО Украины подтвердили, что СБУ принимала участие в двух атаках на Крымский мост

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Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Данилова украинским СМИ.

По его словам, украинские военные ставят под сомнение неприкосновенность многих объектов, которые в России считались защищенными на 100%.

"Это и Крымский мост, о котором говорили непосредственно представители Службы безопасности, принимавшие участие в первом и втором случае", – сказал он.

Секретарь СНБО в очередной раз подтвердил, что Украина не может использовать западное оружие для ударов по России, однако, по его словам, это не распространяется на оружие, которое производит украинский ВПК. Данилов подчеркнул, что Киев добился определенных достижений в этом.

В ночь на 17 июля под удар украинских боевиков попал Крымский мост. Его атаковали с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

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