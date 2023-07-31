Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Московском регионе

Фото: kremlin.ru

Уровень террористической угрозы в Москве и Московской области повышаться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли предпринимать действия подобного характера на фоне атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на столичные объекты.

"Насколько мне известно – нет", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Между тем Песков заявил, что киевский режим, предпринимая попытки нанесения террористических ударов, только подтверждает свою сущность. По его мнению, Украина прибегает к подобным попыткам из-за отчаяния, которое порождается неудачами в зоне спецоперации.

Однако, несмотря на это, российские власти делают все возможное, чтобы минимизировать риск ударов. Москва намерена продолжать бороться с подобными действиями Киева, заверил пресс-секретарь президента.

Кроме того, отвечая на вопрос о месте запуска беспилотников по "Москва-Сити" 30 июля и их типе, Песков переадресовал его в спецслужбы.

"Я не могу вам в данном случае ответить. Это должны именно информацию предоставлять специальные службы", – сказал он.

Утром 30 июля атака БПЛА была совершена на башню "Око-2", входящую в состав бизнес-центра "Москва-Сити". Ее результатом стали незначительные повреждения фасадов объекта. Как сообщал Сергей Собянин, пострадавших при атаке не было.

О произошедшем проинформировали Владимира Путина. Глава государства получил по ситуации доклад.



Беспилотники атаковали башни "Москва-Сити" в столице