Уголовное дело возбудили по факту атаки беспилотников в столичном регионе

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Уголовное дело завели по факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля. Об этом рассказали представители силовых структур.

"Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело после попытки атаки украинских беспилотников 30 июля. В ходе расследования дела будут устанавливаться причастные к этому преступлению", – передает ТАСС сообщение правоохранителей.

Уточняется, что специалисты изучат обломки в рамках экспертизы.

Украина совершила атаку с помощью беспилотников рано утром 30 июля. Ее результатом стали незначительные повреждения фасадов башни "Око-2" в деловом центре "Москва-Сити".

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы.

По данным российского военного ведомства, один беспилотник ВСУ в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Кроме того, два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Об атаке БПЛА было доложено Владимиру Путину, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

31 июля стало известно, что башня "Око-2" продолжила работу в штатном режиме. По информации организации, экстренные службы завершили работу на месте инцидента.



Две башни в "Москве-Сити" повреждены из-за атаки беспилотников