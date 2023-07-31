Башня "Око-2" в "Москва-Сити" продолжила работу в штатном режиме после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Башня "Око-2" в деловом центре "Москва-Сити" продолжила работу в штатном режиме после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) утром 30 июля. Об этом РИА Новости сообщили в компании "Капэкс", отвечающей за управление объектом.

По информации организации, на месте инцидента завершили работу экстренные службы. Сейчас объект функционирует в соответствии с регламентом.

"Здание работает в штатном режим", – сообщили в компании.

Атака БПЛА на башню была совершена рано утром 30 июля. Ее результатом стали незначительные повреждения фасадов объекта. Как сообщал Сергей Собянин, пострадавших при атаке не было.

На фоне произошедшего было временно ограничено движение транспорта по улице Тестовской. Позже стало известно, что автомобили вновь могут свободно передвигаться в районе места происшествия.

Об атаке дронов на башню "Око-2" было доложено Владимиру Путину, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. После произошедшего президент РФ получил соответствующий доклад.



Беспилотники повредили две офисные башни в "Москве-Сити" в столице