10:40Происшествия
Появились кадры последствий атаки БПЛА по "Москве-Сити"
Атака беспилотников ВСУ на "Москву-Сити" произошла рано утром 30 июля. Сергей Собянин рассказал, что фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения.
Также мэр Москвы добавил, что данный инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
В свою очередь, Минобороны РФ заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы 30 июля.
По данным российского военного ведомства, один беспилотник ВСУ в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Кроме того, два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
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