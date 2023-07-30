Появились кадры последствий атаки БПЛА по "Москве-Сити"

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Появились кадры последствий атаки беспилотными летательными аппаратами по "Москве-Сити".

Атака беспилотников ВСУ на "Москву-Сити" произошла рано утром 30 июля. Сергей Собянин рассказал, что фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения.

Также мэр Москвы добавил, что данный инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

В свою очередь, Минобороны РФ заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы 30 июля.

По данным российского военного ведомства, один беспилотник ВСУ в воздухе ликвидировали средства противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Кроме того, два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".