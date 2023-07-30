Движение по Тестовской улице в столице восстановили после попытки атаки БПЛА

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение по Тестовской улице в столице восстановили после попытки атаки украинскими БПЛА. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Попытка атаки беспилотниками Украины на "Москву-Сити" произошла рано утром 30 июля. Сергей Собянин заявил, что фасады двух офисных башен получили незначительные повреждения. По словам мэра, в результате ЧП нет погибших и пострадавших.

Минобороны РФ заявило о предотвращении попытки теракта украинскими беспилотниками по объектам Москвы.

В министерстве уточнили, что один украинский беспилотник в воздухе был устранен средствами противовоздушной обороны над Одинцовским районом Московской области. Еще два БПЛА подавили средствами РЭБ. Они потеряли управление и потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

Из-за попытки атаки пришлось перекрыть движение транспорта по Тестовской улице. В столичном Дептрансе порекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Российские военные пресекли попытку атаки трех украинских БПЛА в столичном регионе