В ГД назвали признанием в терроризме слова главы Минобороны Украины о Крымском мосте

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Угроза министра обороны Украины Алексея Резникова продолжать наносить удары по Крымскому мосту является признанием в терроризме. Об этом сообщает RT со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

"Это признание в террористической деятельности и конкретная угроза, которую мы не можем не учитывать. Американцы публично заявляют, что они против того, что Украина наносит удары по территории России, но Украина наносит", – сказал депутат.

По его словам, важно применять превентивные удары по местам сборки, хранения и доставки того оружия, которым наносятся удары по России.

Чепа также связал такие заявления с неудавшимся контрнаступлением ВСУ. Кроме того, это отвлекает внимание от "колоссальных затрат" Запада на поставки оружия и финансирование конфликта, добавил парламентарий.

Ранее Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту. Он назвал объекты на Крымском полуострове "законными целями" для ВСУ.

В ночь на 17 июля украинские боевики атаковали Крымский мост. В результате взрыва погибли мужчина и женщин из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь выжила, ее доставили в больницу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Национальный антитеррористический комитет уточнил, что диверсию осуществили в 03:05. По информации НАК, Вооруженные силы Украины ударили двумя беспилотными надводными аппаратами.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост.

Атаку 17 беспилотников отбили в Крыму