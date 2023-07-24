Песков сообщил о сохраняющейся опасности атак на Крымский мост

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В настоящее время сохраняется опасность атак на Крымский мост, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, действует постоянный уровень повышенной готовности.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что обеспечение безопасности на Крымском мосту является сейчас приоритетной задачей. Он заверил, что компетентные ведомства проводят необходимые проверочные мероприятия.

Также журналисты поинтересовались у представителя Кремля, нет ли в планах на ближайшее время разговора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков ответил отрицательно, однако подчеркнул, что исключать вероятность дополнительных контактов полностью нельзя.

Что касается ночной атаки беспилотников по территории Крыма, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что соответствующие меры принимаются.

"Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, принимают меры", – заявил он.

Песков согласился, что вражеские силы стали чаще совершать попытки атак с помощью БПЛА на российские территории. На фоне этого осуществляется ежедневная и круглосуточная работа по защите регионов, добавил он.

Представитель Кремля усомнился в том, что нужны какие-либо дополнительные поручения Владимира Путина в связи с напряженной обстановкой.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки Киева атаковать 17 беспилотниками объекты на территории Крыма. В оборонном ведомстве рассказали, что 14 БПЛА были подавлены средствами РЭБ, а еще три беспилотника были устранены силами противовоздушной обороны.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в Джанкойском районе оказался поврежден склад с боеприпасами, в Кировском районе – частный жилой дом. Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП.

Было принято решение об эвакуации жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от Джанкойского района Крыма. Граждан отправят в пункты временного размещения (ПВР), уточнил глава республики. По его словам, обошлось без пострадавших.



Песков заявил о сохранении опасности атак на Крымский мост