Киев попытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории Крыма – МО РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Минувшей ночью Киев попытался атаковать 17 беспилотниками объекты на территории Крыма. Министерство обороны России рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале, отметив, что все БПЛА были подавлены.

"14 украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря и еще три упали на территории полуострова", – говорится в публикации.

Также в ведомстве отметили, что три беспилотника были устранены силами противовоздушной обороны. Уточняется, что в результате вражеских действий никто не пострадал.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале сообщил, что ранее приостановленное движение по трассе Джанкой – Симферополь возобновляется. Он отметил, что такое решение приняли после того, как специалисты Минобороны, МЧС и дорожных служб провели обследование.

Ранее Аксенов сообщил, что в ночь на 24 июля в небе над Крымом сбили 11 беспилотников. В Джанкойском районе оказался поврежден склад с боеприпасами, в Кировском районе – частный жилой дом. Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП.

Было принято решение об эвакуации жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от Джанкойского района Крыма. Граждан отправят в пункты временного размещения (ПВР), уточнил глава республики.



Аксенов сообщил о попытке атаки БПЛА по инфраструктуре Красногвардейского района Крыма