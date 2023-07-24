Аксенов сообщил об эвакуации населения с места ЧП в Джанкойском районе Крыма

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от Джанкойского района Крыма после атаки беспилотников эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР). Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения", – написал он.

По информации Аксенова, пострадавших в результате ЧП нет.

Для безопасности местных жителей в Джанкойском районе временно приостановили движение транспорта по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. В ближайшее время Минтранс Крыма опубликует возможные схемы объезда.

В ночь на 24 июля в небе над Крымом сбили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Джанкойском районе региона пострадал склад с боеприпасами, в Кировском районе – частный жилой дом. К ликвидации последствий ЧП были привлекли сотрудников местных экстренных служб.



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