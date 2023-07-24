Все задержанные из-за ЧП поезда отправлены в Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Все поезда, задержанные из-за ситуации на перегоне Джанкой – Урожайная, отправлены в Крым, сообщает компания "Гранд сервис экспресс" в своем телеграм-канале.

Перевозчик добавил, что поезда следуют с опозданием от одного до двух с половиной часов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожное движение в Джанкойском районе возобновлено. Оно было приостановлено в целях безопасности.

Утром 24 июля стало известно, что два пассажирских поезда, которые следуют по маршрутам Москва – Севастополь и Адлер – Симферополь, задерживаются из-за атаки беспилотников в Джанкойском районе Крыма. Позже появилась информация, что число задержанных поездов достигло пяти.

Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 24 июля в небе над Крымом были сбиты вражеские беспилотники. В Джанкойском районе оказался поврежден склад с боеприпасами, в Кировском районе – частный жилой дом. Специалисты экстренных служб приступили к устранению последствий ЧП.

Было принято решение об эвакуации жителей населенных пунктов в радиусе пяти километров от Джанкойского района Крыма. Граждан отправят в пункты временного размещения (ПВР), уточнил глава республики. По его словам, обошлось без пострадавших.

Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки Киева атаковать 17 беспилотниками объекты на территории Крыма. В оборонном ведомстве рассказали, что 14 БПЛА были подавлены средствами РЭБ, а еще три беспилотника были устранены силами противовоздушной обороны.



На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника